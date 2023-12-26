Спецоперация 26 декабря 2023, 11:17 Спецназ «Ахмат» уничтожил колумбийских наемников ВСУ на Артемовском направлении Бойцы «Ахмата» ликвидировали под Артемовском двух наемников из Колумбии РИА «Новости»

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Спецназовцы «Ахмата» ликвидировали двух наемников из Колумбии при захвате блиндажа на украинских позициях на Артемовском направлении. Об этом РИА «Новости» рассказал командир штурмового отряда с позывным Шустрый.

Российские бойцы при разведке нашли недостроенный блиндаж, в котором прятались четыре боевика ВСУ. Спецназовцы атаковали позицию противника и ликвидировали трех военнослужащих, двое из которых оказались колумбийскими наемниками.

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Командир отряда добавил, что среди военнослужащих ВСУ встречаются иностранные наемники.

«Мы имеем стопроцентную информацию — колумбийцы, негры, 60-70 человек именно на моем направлении», — отметил Шустрый.

Ранее украинский политолог Руслан Бортник посоветовал Украине искать военных наемников в странах Африки и Азии. По словам эксперта, в Сомали, Конго и Йемене рекрутерам удастся найти опытных солдат. Он также предложил сформировать «добровольческие бригады» из британских военных, желающих воевать на стороне ВСУ.