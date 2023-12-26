26 декабря 2023, 11:17
Спецназ «Ахмат» уничтожил колумбийских наемников ВСУ на Артемовском направлении
Бойцы «Ахмата» ликвидировали под Артемовском двух наемников из Колумбии
Спецназовцы «Ахмата» ликвидировали двух наемников из Колумбии при захвате блиндажа на украинских позициях на Артемовском направлении. Об этом РИА «Новости» рассказал командир штурмового отряда с позывным Шустрый.
Российские бойцы при разведке нашли недостроенный блиндаж, в котором прятались четыре боевика ВСУ. Спецназовцы атаковали позицию противника и ликвидировали трех военнослужащих, двое из которых оказались колумбийскими наемниками.
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Командир отряда добавил, что среди военнослужащих ВСУ встречаются иностранные наемники.
«Мы имеем стопроцентную информацию — колумбийцы, негры, 60-70 человек именно на моем направлении», — отметил Шустрый.
Ранее украинский политолог Руслан Бортник посоветовал Украине искать военных наемников в странах Африки и Азии. По словам эксперта, в Сомали, Конго и Йемене рекрутерам удастся найти опытных солдат. Он также предложил сформировать «добровольческие бригады» из британских военных, желающих воевать на стороне ВСУ.
ВСУ
Специальная военная операция РФ на Украине
Артемовск
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