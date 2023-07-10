Спецоперация 10 июля 2023, 08:37 Спецназ «Ахмат» перебросили на Бахмутское направление Глава Чечни Кадыров: Спецназ «Ахмат» перебросили на Бахмутское направление РИА «Новости»

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Бойцов спецназа «Ахмат» под командованием Апты Алаудинова перебросили на сложное Бахмутское направление. Об этом заявил глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале.

«Такая рокировка говорит о доверии Генштаба и высокой боеспособности подразделения», — написал он.

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Кадыров также рассказал, как на самом деле обстоит ситуация в Клещеевке в ДНР. Апты Алаудиновым прислал ему видеосообщение с места. Как заметил Кадыров, «УкроНАТО больше в интернете воюет за Клещеевку», чем на деле.

Подписчики канала главы республики отметили, что командир отряда «Ахмат» Алаудинов — пример для всех бойцов. Люди отмечали, что все мужчины, ставшие на защиту Отечества, мира и справедливости — герои.

«Сил вам и терпения! Низкий поклон за мужество и честь!»

«Возвращайтесь с победой! Наши патриоты!»

«Пусть восторжествует справедливость и наступит мир!» — писали они.

Ранее Кадыров рассказал о работе чеченских подразделений в приграничной зоне СВО. По его словам, иногда украинские ДРГ все же пытались пробраться к позициям бойцов, но для них это заканчивалось всегда одинаково.