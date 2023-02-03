Спецоперация 03 февраля 2023, 12:54 Спецназ «Ахмат» отбил стратегически важный опорный пункт у ВСУ Глава Чечни Кадыров: бойцы «Ахмата» заняли стратегически важный пункт в районе Веселого РИА «Новости»

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Бойцам спецназа «Ахмат» вместе со второй бригадой Народной милиции ЛНР удалось отбить стратегически важный опорный пункт во время наступления в ДНР. Об этом сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале.

«После серии эффективных атак на противника <…> удалось зафиксироваться в районе населенного пункта Веселое», — уточнил Кадыров.

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Он отметил, что военные собираются продолжить наступление, так как занимают более выгодное положение, чем ВСУ. Бойцы обеспечены для этого всем необходимым с учетом многочисленных трофеев, которые оказались в руках солдат после взятия опорного пункта украинской армии.

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Ранее глава Чечни показал зенитные установки, которые отправятся в зону СВО. Новые «Уралы» закупили на средства РОФ имени Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова. Каждое подразделение получит по две единицы новой техники.