Спецоперация 04 сентября 2022, 14:25 Поделиться Telegram

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Viber Спецназ «Ахмат» и Народная милиция ЛНР начали наступление в ДНР Глава Чечни Кадыров сообщил о наступлении милиции ЛНР и спецназа «Ахмат» в ДНР РИА «Новости»

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Бойцы спецназа «Ахмат» вместе с подразделениями второго корпуса Народной милиции ЛНР начали активное наступление в направлении Соледара, Яковлевки и Северская. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров.

Он пояснил, что выдержанная в тактических целях пауза в действиях союзных войск себя полностью оправдала.

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«Не буду раскрывать все секреты, но благодаря разработанному нами плану окрыленный противник раскрыл все свои позиции. Этого нам и было нужно», — написал Кадыров.

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Глава Чечни опубликовал видеообращение командира спецназа «Ахмат» Апты Алаудинова, который рассказал о ситуации на передовой. Военный сообщил, что наступление идет по всей линии фронта длиной 56 километров.

«Очень хорошие результаты наступательных действий. Противник несет большие потери. <…> Я думаю, что сегодня мы доработаем эту ситуацию до такой степени, что противник не будет в состоянии удерживать свои позиции», — заявил Алаудинов.

Кадыров отметил, что если сначала украинские военные хотели воспользоваться тактической паузой, чтобы пойти в контрнаступление, то теперь перед ними стоит задача спасти свои жизни.

Населенные пункты Донецкой Народной Республики находятся под постоянным массированным обстрелом со стороны украинских боевиков. Как сообщила пресс-служба территориальной обороны республики, за минувшие сутки ранения от выпущенных ВСУ снарядов получили девять мирных жителей.

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