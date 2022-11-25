Важное 25 ноября 2022, 14:21 Спецназ «Ахмат» и ЧВК «Вагнер» пресекли атаку ВСУ на Соледар Кадыров рассказал об отбитой атаке на Соледар силами спецназа «Ахмат» и ЧВК «Вагнер» РИА «Новости»

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Спецназ Ахмат» с военными шестого казачьего полка второго армейского корпуса Луганской Народной Республики и бойцами «Вагнера» пресекли попытку украинских боевиков атаковать Соледар в Донецкой Народной Республике. Об этом в своем Telegram-канале написал глава Чечни Рамзан Кадыров.

Информацию ему передал заместитель командир «Ахмата» Апты Алаудинов.

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Кадыров подчеркнул, что в результате удара противник потерял пять танков, семь боевых машин пехоты и один многоцелевой плавающий бронетранспортер. Кроме того, бойцы сбили три беспилотника.

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Союзные войска успешно прошли через поселок Нижняя Белогоровка в Луганской Народной Республике, где украинские боевики попытались их остановить.

«В результате боя враг потерял две боевые машин пехоты и большое количество личного состава в количестве до 150 натовцев и вэсэушников на обоих направлениях», — написал Кадыров.

Глава Чечни отметил, что ни одна попытка украинских боевиков остановить продвижение российских войск на этих направлениях не закончилась успехом. Напротив, они понесли большие потери и бросили свои оборудованные укрепления.

«Настрой у наших бойцов самый решительный, они заряжены только на победу. Торжество справедливости обязательно будет на земле российского Донбасса. Наши мужественные воины сделают для этого все возможное», — подчеркнул Кадыров.

Об успешном продвижении российских войск по всей линии соприкосновения в Донецкой Народной Республике заявил врио главы региона Денис Пушилин.

Он подчеркнул, что это стало возможным благодаря нанесенным ударам по энергосистеме Украины. Пушилин отметил, что военные оказались в непростых условиях из-за погоды, но на продвижении это не сказалось.