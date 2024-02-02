02 февраля 2024, 08:30
Специалистов из Германии заметили в местах возведения линии обороны ВСУ
Марочко: немцы участвуют в возведении линии обороны ВСУ под Харьковом
Немецкие специалисты принимают участие в возведении линии обороны Вооруженных сил Украины под Харьковом. Об этом сообщил подполковник Луганской Народной Республики в отставке Андрей Марочко в своем Telegram-канале, ссылаясь на собственные источники.
«В окрестностях Харькова и Купянска в инженерных работах по укреплению линии обороны участвуют гражданские специалисты из ФРГ», — указал он.
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В основном немецкие специалисты являются представителями строительных фирм и операторами строительной техники. А часть стройматериалов, как уточнил Марочко, также принадлежат Германии или завезена с других европейских стран.
Недавно российские подразделения ликвидировали немецкую наемницу Диану Савиту Вагнер. В Telegram-канале «Военкоры Русской Весны» указали, что она «пошла по стопам предков-фашистов». Женщина получила позывной Змея. Она служила в националистическом батальоне.
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