Спецоперация 02 февраля 2024, 08:30 Специалистов из Германии заметили в местах возведения линии обороны ВСУ Марочко: немцы участвуют в возведении линии обороны ВСУ под Харьковом РИА «Новости»

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Немецкие специалисты принимают участие в возведении линии обороны Вооруженных сил Украины под Харьковом. Об этом сообщил подполковник Луганской Народной Республики в отставке Андрей Марочко в своем Telegram-канале, ссылаясь на собственные источники.

«В окрестностях Харькова и Купянска в инженерных работах по укреплению линии обороны участвуют гражданские специалисты из ФРГ», — указал он.

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В основном немецкие специалисты являются представителями строительных фирм и операторами строительной техники. А часть стройматериалов, как уточнил Марочко, также принадлежат Германии или завезена с других европейских стран.

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