Специалист объяснил снижение поставок оружия Украине со стороны ЕС

Эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер разъяснил РИА ФАН, что экономика европейских стран испытывает затруднения с производством оружия, поскольку не поставлена на военные рельсы.

«В этом (исчерпание запасов свободных вооружений — Прим. ред.) нет ничего удивительного, ведь реальный сектор экономики в Германии и Франции пребывает в не самом лучшем положении. И для этих стран производство вооружения для Украины является альтернативой созданию товаров, которые продаются куда лучше», — заметил специалист.

По его словам, на оружие для Украины тратятся кредитные деньги, которые та не возвращает. Это накладывает определенные процессуальные и технические трудности.

«Вместе с тем, не надо думать, что производство остановится: заминки с поставками, как и говорят источники в Брюсселе, временные. Впоследствии оружие будет отправляться на Украину ровно в том объеме, который необходим Киеву для ведения боевых действий против России в течение того времени, которое выгодно Западу» — добавил собеседник информагентства.