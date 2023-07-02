02 июля 2023, 01:22
Спецгруппа ВСУ попыталась ночью прорваться к позициям российских бойцов на Запорожском фронте
«РВ»: спецгруппа ВСУ попыталась ночью прорваться к позициям ВС РФ на Запорожском фронте
Украинская специальная группа предприняла попытку прорыва к российским позициям на Запорожском фронте. Об этом заявили авторы Telegram-канала «Военкоры Русской весны».
В сообщении сказано, что противник продолжает наступать недалеко от Пятихаток и Жеребянок в Васильевском районе. Боевики Украины осуществляют военные действия небольшими группами.
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«Ночью в районе Пятихаток нашей разведкой вскрыто движение спецгруппы ВСУ — около 20 боевиков, по ней нанесено огневое поражение, ликвидировано восемь, ранены пятеро», — рассказали военкоры.
Боевики киевского режима не прекращают перегруппировку войск и пытаются проводить разведку боем. Вероятно, ВСУ готовятся к возобновлению масштабного наступления в направлении Пятихатки-Жеребянки, сделали предположение авторы канала.
Ранее стало известно, что украинские военные сменили тактику действий на Ореховском направлении Запорожского фронта. Теперь националисты не отправляют большие силы в самоубийственные наступления, а идут в бой малыми группами.
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Специальная военная операция РФ на Украине
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