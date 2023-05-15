Спецоперация 15 мая 2023, 17:39 Спецгруппа ВСУ попала в засаду российских войск под Артемовском — СМИ РВ: спецгруппа ВСУ попала в засаду российских войск на трассе Часов Яр — Артемовск РИА «Новости»

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Спецгруппа Вооруженных сил Украины попала в засаду, устроенную российскими войсками на трассе Часов Яр — Артемовск. Об этом сообщил Telegram-канал «Операция Z: Военкоры русской весны».

По данным журналистов, о засаде рассказали «украинские военные пропагандисты». Они уже опубликовали кадры горящего автомобиля и самого момента попадания. Судя по видео, спецгруппа ВСУ передвигалась по трассе на машине. В какой-то момент в авто попал снаряд, от чего внутри сработали подушки безопасности. Один из украинских бойцов начал кричать, что он жив, но контужен.

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«На первых кадрах видно, как вдоль дороги копятся груды уничтоженной техники. По машине была выпущена противотанковая ракета (ПТУР — прим. ред.)», — отметили в публикации.

Также военкоры «Русской весны» сообщили, что бойцы частной военной компании «Вагнер» в Артемовске накрыли залпами из РСЗО «Град» квартал, который подразделения ВСУ превратили в крепость. Местный житель Олег Корнеев рассказывал, что украинские боевики при отступлении из города подожгли многоэтажку, в подвале которой находились мирные жители.