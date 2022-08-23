Спецгруппа ООН по расследованию взрывов в СИЗО Еленовки сообщила, что не может выполнять работу

ООН создала группу по расследованию взрывов в СИЗО в Еленовке, но приступить к своим обязанностям она не может. Об этом со ссылкой на представителя генсека ООН Стефана Дюжаррика рассказал телеканал CNN.

«Несмотря на то, что Россия и Украина запрашивают независимое расследование, ООН считает, что ситуация вокруг тюрьмы небезопасна для доступа без надлежащих гарантий», — сообщил телеканал.

Также Дюжаррик объявил о новых членах команды. К возглавляющему группу ветерану в отставке генерал-лейтенанту полиции из Бразилии Карлушу душ Сантушу Крусу присоединились сотрудник полиции из Нигера и дипломат из Исландии.

Атака на СИЗО в Еленовке, где содержались украинские военнопленные, произошла в ночь на 29 июля. В результате украинского ракетного удара погиб 51 человек, еще 142 получили ранения.

Ранее глава Минобороны России Сергей Шойгу заявил на Международном антифашистском конгрессе, что украинские власти приняли решение ударить по следственному изолятору в Еленовке и фактически самолично приговорили к смерти находившихся там боевиков запрещенного в России нацбата «Азов»*.

* Нацбатальон «Азов» — запрещенная в России террористическая организация.