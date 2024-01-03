03 января 2024, 23:37
Спецборт с освобожденными из плена российскими бойцами приземлился в Подмосковье
Спецборт с освобожденными из украинского плена российскими военными приземлился на подмосковном аэродроме «Чкаловский». Кадры их прибытия опубликовали «Известия».
В ходе сложных переговоров при посредничестве Объединенных Арабских Эмиратов удалось вызволить 248 человек. Освобожденные военнослужащие поблагодарили всех, кто принимал участие в их возвращении на родину.
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«Мы очень рады и благодарны нашей стране, в первую очередь, нашим родным. Тем волонтерам, которые нам помогали и нашему верховному главнокомандующему Владимиру Путину», — отметил один из вернувшихся солдат.
Другой военный рассказал, что губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, когда принял освобожденных из украинского плена, сразу же позаботился о том, чтобы они могли позвонить своим родным.
Самолетами военно-транспортной авиации ВКС РФ военнослужащих доставят в медучреждения Минобороны, где они пройдут лечение и реабилитацию.
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