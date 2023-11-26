Спецоперация 26 ноября 2023, 01:10 Спецборт с добровольцами вылетел из Грозного в зону СВО Кадыров: в зону СВО из Грозного вылетел спецборт с добровольцами РИА «Новости»

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Из международного аэропорта Грозный в зону проведения спецоперации вылетел спецборт с добровольцами. Об этом рассказал Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале. По словам чеченского лидера, бойцы прибыли в республику со всех уголков России.

«Каждый из этих молодых людей справедливо считает, что вставать на защиту рубежей Родины в сложное время — первостепенный долг ее граждан», — написал Кадыров.

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Глава Чечни добавил, что все бойцы прошли обучение в Российском университете спецназа в Гудермесе, в том числе, курсы тактической стрельбы, полевой медицины и огневую подготовку. Боевую экипировку добровольцам предоставил региональный общественный фонд имени Ахмата Кадырова.

Ранее Рамзан Кадыров сообщил, что на спецоперацию отправились бойцы 96-го полка оперативного назначения Северо-Кавказского округа войск национальной гвардии России. Это уже шестой выезд подразделения в зону СВО. Бойцы подразделения воевали на самых опасных участках. А командира Магомеда Тушаева не раз объявляли попавшим в плен и даже убитым.