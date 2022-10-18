СПЧ ООН рассказал о двух преступлениях ВСУ против российских пленных | 360°

Спецоперация 18 октября 2022, 18:03 СПЧ ООН рассказал о двух преступлениях ВСУ против российских пленных СПЧ ОНН: ВСУ совершили как минимум 2 военных преступления против российских пленных РИА «Новости»

Читать 360tv в

Вооруженные силы Украины совершили как минимум два военных преступления в отношении пленных военнослужащих из России. К такому выводу пришла Комиссия СПЧ ООН по итогам расследования событий на Украине. Об этом написало РИА «Новости».

«Комиссия <…> задокументировала два случая, когда украинские вооруженные силы стреляли, ранили и пытали захваченных в плен солдат российских вооруженных сил, что является военными преступлениями», — отмечается в докладе комиссии.

Реклама

В документе уточняется, что после захвата солдаты, о которых идет речь, получили статус военнопленных и на них распространялось международное гуманитарное право.

Реклама

Первый случай, квалифицированный как военное преступление, произошел в конце марта в селе Малая Рогань Харьковской области. Украинские националисты выстрелили в ноги трем военнопленным, а одного избили прикладом винтовки в ходе допроса.

Через несколько дней в районе Дмитровки Киевской области украинский солдат три раза ранил российского пленного «На видео видны другие неподвижные солдаты российских вооруженных сил поблизости, в том числе один со связанными за спиной руками и очевидной раной на голове, что позволяет предположить, что он, скорее всего, был казнен», — добавили в докладе.