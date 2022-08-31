Спасший мирных жителей от обстрелов ВСУ боец Росгвардии погиб под Харьковом

Офицер Росгвардии Александр Потапов погиб от разрыва снаряда ВСУ во время эвакуации жителей города Изюм в Харьковской области. Подробности о подвиге старшего лейтенанта сообщила пресс-служба ведомства.

Украинские боевики открыли артиллерийский огонь по жилым кварталам города. Несколько снарядов разорвалось на местном рынке, где шла торговля. Недалеко от места обстрела двигалась колонна росгвардейцев.

Бойцы бросились на помощь людям, чтобы помочь им добраться до укрытия или безопасного места. Один из снарядов разорвался рядом с Александром Потаповым, который сопровождал двух человек. Боец прикрыл людей собой, чтобы они не пострадали.

От полученных ранений старший лейтенант погиб на месте. Благодаря грамотным действиям спецназовцев из-под огня эвакуировали более 30 человек. В результате обстрела никто из мирных жителей не пострадал.