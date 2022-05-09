Скалится при виде фашиста. Собака Ленка героически спасла бойца ДНР

Праздник Великой Победы вместе со стрелковым батальоном «Русь» в ДНР сегодня отмечает собака Ленка. Она настоящая героиня. Боец ДНР рассказал «360», как Ленка спасла его во время обстрела.

Верность и преданность героической собаки Ленки проявились в условиях реальных боевых действий по освобождению Донбасса. Поэтому сегодня она вместе с бойцами батальона «Русь» празднует 9 Мая.

Военнослужащий рассказал, как собака накрыла его собой, когда их обстреливали украинские нацисты.

«При очередном обстреле я прыгнул в окоп, недалеко разорвался снаряд. Чтобы осколками меня не накрыло, Ленка прыгнула на меня сверху, закрыла собой», — сообщил он.

Военный отметил, что Ленка очень смышленая собака. Сразу чувствует плохих людей. Такие собаки очень важны для денацификации. Ведь Ленка ненавидит фашистов.

«Очень умная, хорошая собака, грамотная. Понимает наш язык хороший. При виде фашиста или какого-нибудь нехорошего человека начинает делать оскал и готова броситься в морду», — рассказал ополченец.

Собаки часто помогают военным на фронте. Например, с бойцами 9-го полка Народной милиции ДНР на передовую ездит немецкая овчарка Зима, которая была рядом во время боев за освобождение Мариуполя.