Эксклюзив 20 января 2023, 20:59 «Спасибо военным — помогают восстановить». Жительница Кременной в ЛНР рассказала о жизни города под обстрелами ВСУ Жительница Кременной в ЛНР: ВС РФ помогают работать магазину под обстрелами ВСУ Телеканал «360»

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Прифронтовой город Кременной в ЛНР ежедневно подвергается обстрелам со стороны украинских военных. Большинство жителей покинули свои дома, но есть и те, кто остался. Продавец местного магазина Светлана рассказала съемочной группе «360» о том, что функционировать магазину в сложных условия помогают военные.

По словам Светланы, несмотря на ежедневные обстрелы со стороны ВСУ, люди все равно пытаются ходить в магазин. За хлебом стараются приходить через день. Пенсионерам продукты покупают соседи, а иногда — сами работники магазина, потому что пожилые люди просто боятся выйти из своих домов.

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Сейчас поставщики в Кременную не приезжают. Самые необходимые товары для жителей, рискуя, привозят из Луганска собственники магазина.

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Работать в сложных условиях помогают военнослужащие.

«То водой помогут, то генератор починить. <…> Спасибо военным, они помогают восстановить», — рассказала Светлана.