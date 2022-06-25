Спасенные жители из села Степное рассказали о бесчинствах украинских боевиков

Жители из села Степное рассказали о ситуации в населенном пункте в то время, когда там были украинские радикалы. Их истории опубликовало Минобороны РФ в своем Telegram-канале.

«Одну женщину застрелили. Она вышла после шести. После шести сказали не выходить. Ну она вышла что-то на балкон — они ее убили», — рассказала одна из жительниц Степного.

Другой мужчина рассказал, что за день в населенном пункте сгорало по 4-5 домов. Повсюду видны следы от разрыва мин.

По словам молодого человека, он сидит в подвале уже больше месяца. Также в подвалах дома сидит и 83-летняя пожилая женщина, указали местные жительницы. В общей сложности в подвале укрывалось 23 человека, среди которых семь детей. Людям нечего было есть, у них не было воды.

СК России возбудил в отношении военнослужащих ВСУ два уголовных дела по фактам жестокого обращения с мирными людьми и применения запрещенных средств и методов ведения боевых действий. По данным ведомства, украинские военные с 18 по 19 июня 2022 года отдавали и исполняли преступные приказы об артиллерийских обстрелах из тяжелых вооружений объектов гражданской инфраструктуры нескольких населенных пунктов Донбасса. В результате получили ранения 47 мирных жителей, в том числе двое несовершеннолетних, погибли 16 человек.