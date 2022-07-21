Спасение и радость. Лекарства и игрушки для детей с лейкемией привезли в ДНР из Подмосковья
Фуры «Доброе дело» привезли в Донецк лекарства и игрушки для детей из онкогематологии
Детское отделение онкогематологии Института неотложной хирургии имени Гусака — это единственная больница в Донецкой Народной Республике, где спасают детей от лейкемии и лейкоза. Для помощи медикам, которые продолжают свое дело даже во время бомбежек со стороны Украины, из Подмосковья приехали фуры акции «Доброе дело» с 15 тоннами лекарств и игрушек. Гуманитарный груз сопровождала корреспондент «360» Татьяна Стоцкая. Она пообщалась с врачами и родителями маленьких пациентов отделения.
Распределение груза
Все фуры с гуманитарной помощью из Подмосковья приходят в Донецк, на специальный склад. Туда приходят представители больниц, которые выбирают необходимые для них лекарства. Из отделения детской онкологии приехали медсестры Надежда и Люсинэ. Кроме медицинских препаратов они взяли игрушки и подгузники для своих пациентов.
Медсестры рассказали, что сейчас в отделении 18 пациентов разного возраста из разных уголков Донецкой Народной Республики. Их привезли из Мангуша, Макеевки и Мариуполя.
При этом пациентов-мальчиков больше, потому у них в три раза чаще диагностируют злокачественные заболевания крови и лимфы.
Основной упор при сборе игрушек сделали на машинки и конструкторы, но также взяли раскраски и развивающие игры. Собрав все необходимое, сотрудники больницы и съемочная группа отправились в путь.
Необходимые лекарства
Гуманитарная помощь больнице необходима, поэтому врачи рады любым поступлениям, рассказала исполняющая обязанности заведующей отделением онкогематологии для детей Ольга Семигина.
«У нас есть не все медикаменты, и нам приходится отдельно их заказывать. Также детям нужны продукты питания, особенно тем, кто находится на гормональной терапии», — заявила она.
По словам заведующей, быстрее всего заканчиваются глюкозные физрастворы, которые ежедневно тратят в больших количествах. Пациентам нужны антибиотики и антибактериальные препараты. Но самое главное — жизненно необходим препарат для химиотерапии.
«Его нет в республике. Он есть в только под заказ, только в России. Мы надеемся, что нам его привезут в ближайшее время. Потому что он нужен уже в ближайший месяц», — подчеркнула Ольга Семигина.
Пообщавшись с заведующей, корреспондент «360» отправилась раздавать игрушки пациентам. Дети не скрывали своей радости и активно благодарили за подарки.
Лечение под обстрелами
Врачи и медсестры продолжают работать и спасать детей даже во время обстрелов. По словам медсестер, прилеты снарядов пациенты и врачи пережидают в коридорах.
«Когда такое происходит, мы выходим в коридор, стоим, ждем некоторое время, а потом по палатам. Те, кто повзрослее, уже привыкли. Они все понимают, потому что это происходит не один год, а уже много лет, но последние полгода стало тяжелее», — поделилась медсестра Люсинэ.
Ее коллега Надежда добавила, что некоторые воспринимают обстрелы спокойно, а кто-то начинает сильно плакать.
«Во время последнего прилета девочка двух лет сильно плакала. Прямо истерика у нее была. Она с мамой приехала из Мариуполя, там, наверно, страшнее было», — заявила медсестра.
Надежда подчеркнула, что обстрелов боятся все, но выбора у медиков нет, потому что у них есть пациенты, которые находятся в критическом состоянии и нуждаются в постоянном присмотре.
Долгое лечение
Девочка, про которую рассказала Надежда, приехала из Мариуполя вместе с мамой Ириной. Женщина рассказала, что от обстрелов города они укрывались в подвалах, а потом уехали в поселок Мангуш, расположенный недалеко от Мариуполя. Там живут ее родители. О диагнозе дочери Ирина даже не подозревала.
«В апреле она начала слабеть, температура большая. Сначала подумали, что просто заболела после подвала или вирус какой-то подхватила. Обратились в больницу, а нам сказали: „Срочно поезжайте в Донецк“», — поделилась она.
Сейчас состояние девочки улучшилось, но само лечение может занять до восьми месяцев: мама с дочкой провели в больнице меньше четверти срока.
«Так что мы тут засели», — вздохнула Ирина. Она добавила, что ее дом уцелел, вещи остались целыми. Сейчас главное, чтобы дочь смогла побороть страшную болезнь. Единственное, о чем попросила женщина, — это привезти воду. Чтобы помыть ребенка или постирать одежду, приходится ходить в другое здание.
Гуманитарная миссия Подмосковья «Доброе дело» продолжится, чтобы в больницах и госпиталях Донецкой и Луганской народных республик всегда были необходимые медикаменты.
Внести свою лепту и помочь людям из республик Донбасса и с освобожденных территорий можно в одном из 78 волонтерских пунктов. Волонтеры по телефону ответят, в каких продуктах, лекарствах или вещах есть большая необходимость. Выбрать удобный для себя пункт можно на сайте «Волонтеры Подмосковья».