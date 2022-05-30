Спасатели приняли в Безыменном 253 новых беженца из Мариуполя

Штаб территориальной обороны ДНР сообщил о 253 беженцах, покинувших Мариуполь за последние сутки. Их разместили в поселке Безыменное Новоазовского района.

Среди эвакуированных, по данным на утро 30 мая, было 33 ребенка. Всех переселенцев поместили в пункт оказания помощи МЧС ДНР. Всего с 5 марта в Безыменное эвакуировали 37 842 человека. Спасатели составили списки всех прибывших и организовали консультации по поиску пропавших родственников.

Тем временем МЧС России выплатило жителям освобожденных территорий единовременные пособия на сумму почти 300 миллионов рублей. Кроме того, было доставлено около 24 тысяч тонн гуманитарной помощи.