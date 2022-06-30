Спасатели МЧС России разобрали в Донбассе завалы на площади 160 тысяч кв. м

Российские спасатели разобрали в Донбассе завалы зданий на площади 160 тысяч квадратных метров, подвезли 22 тысяч тонн питьевой и 93 тысячи тонн технической воды. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу МЧС России.

«Проведен разбор завалов зданий на площади более 160 тысяч квадратных метров и вывезено порядка 175 тысяч кубических метров строительного мусора», — отчитались спасатели.

Они также разминировали почти 195 гектаров в Донецкой и Луганской народных республиках, нашли и обезвредили порядка 43 тысяч взрывоопасных предметов.

За неделю МЧС России доставило автомобилями гуманитарную помощь весом больше трех тысяч тонн. Всего с начала работ спасатели привезли жителям Донбасса более 22 тысяч тонн питьевой и 93 тысяч тонн технической воды. Ее поставляют ежедневно.