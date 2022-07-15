15 июля 2022, 10:03
Спасатели из России привезли в Луганск продукты и электрооборудование
МЧС России привезло в Луганск продукты и электрооборудование
Гуманитарный конвой МЧС России привез в Луганск очередную партию продуктов и электрооборудования. Об этом Луганскому информационному центру сообщили в МЧС ЛНР.
Колонна из 20 автомобилей и одной машины сопровождения прибыла в Луганск 14 июля. Спасатели доставили продукты длительного хранения, в том числе растительное масло и муку, и электрооборудование.
МЧС России привозит гуманитарную помощь в ЛНР с августа 2014 года. Нынешний конвой — 168-й по счету.
Подмосковные предприятия также помогают жителям Донбасса. Партию продуктов от «Мособлгаза» доставили в село Диановка на территории ДНР.