Спасатели из России привезли в Луганск продукты и электрооборудование

Гуманитарный конвой МЧС России привез в Луганск очередную партию продуктов и электрооборудования. Об этом Луганскому информационному центру сообщили в МЧС ЛНР.

Колонна из 20 автомобилей и одной машины сопровождения прибыла в Луганск 14 июля. Спасатели доставили продукты длительного хранения, в том числе растительное масло и муку, и электрооборудование.

МЧС России привозит гуманитарную помощь в ЛНР с августа 2014 года. Нынешний конвой — 168-й по счету.

Подмосковные предприятия также помогают жителям Донбасса. Партию продуктов от «Мособлгаза» доставили в село Диановка на территории ДНР.