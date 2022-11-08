«Спас группу от удара». Рядовой обнаружил и разгромил пулеметный расчет ВСУ | 360°

Спецоперация 08 ноября 2022, 07:59 «Спас группу от удара». Рядовой обнаружил и разгромил пулеметный расчет ВСУ Минобороны РФ: рядовой Александр Казиханов обнаружил и разгромил пулеметный расчет ВСУ

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Российский рядовой Александр Казиханов стал героем спецоперации на Украине. Благодаря его внимательности и решительности, был обнаружен и разгромлен пулеметный расчет ВСУ. О подвиге бойца в зоне СВО рассказало министерство обороны России.

Герой лишил противника огневой поддержки и спас группу от удара.

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Александр Казиханов обнаружил вооруженных боевиков в лесополосе. Кроме стрелкового оружия у противника был пулемет. Рядовой немедленно доложил об этом командиру группы. Российские военнослужащие вступили в бой.

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«Рядовой Казиханов, несмотря на риск быть обнаруженным, скрытно выдвинулся к противнику. Подобравшись как можно ближе, он забросал гранатами позицию боевиков, в результате чего разгромил пулеметный расчет», — сообщили в военном ведомстве.

Лишенные огневой поддержки солдаты ВСУ бежали с поля боя.

Ранее сообщалось, как сержант Алексей Алексеев спас дивизион от удара, первым заметив беспилотник врага. Благодаря его внимательности и решительности, дрон был оперативно сбит, что позволило избежать удара противника,