S&P и Fitch объявили дефолт на Украине

S&P и Fitch понизили рейтинги Украины до SD — выборочный дефолт — и RD — ограниченный дефолт. Рейтинг выпуска еврооблигаций также снизился до D — дефолт.

По данным агентств, к этому привело решение правительства договориться об отсрочке платежей по госдолгу на два года.

«Как мы понимаем, необходимое большинство держателей еврооблигаций Украины… приняли предложение. Мы считаем эту реструктуризацию долга проблемной в соответствии с нашими определениями рейтингов», — сообщило S&P.

Агентство также снизило рейтинг в национальной валюте Украины с B-/B до CCC+/C, у Fitch этот показатель остался на уровне CCC-.

S&P также понизило кредитные рейтинги России по долгам в иностранной валюте до уровня SD.

Финансист Лазарь Бадалов отметил, что эти показатели не влияют на экономическую ситуацию страны, потому что она и так отрезана от мировой экономики.