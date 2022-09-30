Создание центра поддержки Украины в Германии не повлияет на спецоперацию | 360°

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Создание центра поддержки Украины в Германии не повлияет на спецоперацию

Эксперт Тимошенко: создание центра поддержки Украины в ФРГ не повлияет на ход спецоперации

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Вероятное размещение в Германии американского центра по контролю и координации поддержки Украины подтвердит тот факт, что российские военные в рамках специальной операции ведут боевые действия против стран НАТО. Об этом «360» заявил военный эксперт Михаил Тимошенко.

«Это, по сути, официальное признание, что мы ведем боевые действия с НАТО», — заявил он.

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Тимошенко выразил уверенность, что появление такого центра в Германии никак не повлияет на нынешнюю ситуацию на Украине.

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«Германия отказывается поставлять Украине танки. Центр управления требует их поставить, а немцы отказываются. Ну и что? Будут принимать меры и искать в другом месте», — добавил эксперт.

Вооруженные силы РФ, подчеркнул Тимошенко, ведут боевые действия исключительно под руководством Генерального штаба, а поставки техники идут в рамках заключенных ранее контрактов.

Ранее появилась информация о подготовке Пентагона к размещению в Германии центра по управлению и контролю поддержки Украины. Командование на себя примет один из высокопоставленных генералов американской армии.

Германия

США

Россия

Специальная военная операция РФ на Украине

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