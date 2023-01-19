Эксклюзив 19 января 2023, 20:25 Создали огневые точки. ВСУ готовили Марьинку к обороне 8 лет Военный аналитик Онуфриенко: ВС России нужно захватить Марьинку для окружения Угледара РИА «Новости»

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Российские военные продолжают выдавливать ВСУ из Марьинки. Ведь именно этот населенный пункт позволит отодвинуть линию фронта и окружить Угледар. Об этом в рамках совместного проекта с ведущей «360» Екатериной Малашенко сообщил военный аналитик Михаил Онуфриенко.

«Украинские военные продолжают удерживать оборону в частном секторе и промзоне Марьинки. Выбивать боевиков оттуда тяжело, ведь восемь лет они строили там оборонительные сооружения, копали переходы, создали огневые точки и знают этот населенный пункт как свои пять пальцев. Это все позволяет ВСУ успешно сопротивляться», — отметил он.

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Помогает украинским военным, добавил Онуфриенко, и не перерезанная для снабжения дорога, которая ведет в Угледар. Российским войскам на этом участке не удалось продвинуться, что позволяет ВСУ удерживать западную часть Марьинки.

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«Взятие Марьинки практически открывает дорогу на Курахово, которая идет через Ново-Михайловку и пару населенных пунктов на Угледар. Сейчас появилась неподтвержденная информация о том, что на Запорожском участке фронта ВСУ оставили четыре населенных пункта», — добавил он.

Аналитик отметил, что украинские военные обороняются достаточно грамотно и упорно. Это видно по боям в Марьинке, Соледаре и Артемовске.

Врио главы ДНР Денис Пушилин заявил, что все высотки в Марьинке зачистили, сейчас их контролируют подразделения ВС России.