Союзные войска готовятся взять под полный контроль Соледар — Кадыров | 360°

Спецоперация 09 сентября 2022, 02:34 Поделиться Telegram

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Viber Союзные войска готовятся взять под полный контроль Соледар — Кадыров Глава Чечни Кадыров заявил, что союзные войска продолжают закрепляться в Соледаре РИА «Новости»

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Российская армия продолжает закрепляться в Соледаре, союзные войска готовятся взять его под полный контроль. Об этом в Telegram-канале сообщил глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров.

«Спецназ „Ахмат“ вместе с союзными войсками готовится взять под полный контроль город Соледар Донецкой Народной Республики. После планомерного уничтожения большого количества нацистской боевой техники и живой силы бойцы закрепляются в городе», — написал чеченский лидер.

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Кадыров отметил, что среди солдат ВСУ наблюдается отсутствие боевого духа, тогда как бойцы союзных войск полны решимости выполнить боевую задачу. Украинским националистам не помогает западное оружие, заявил глава Чечни.

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При отступлении из Соледара украинские войска бросают гранатометы, стрелковое оружие и снаряды. Кадыров показал трофеи отряда «Ахмат».

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