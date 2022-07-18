Совфед заявил о неизбежности денацификации властей Украины

Денацификация Украины полным ходом неизбежно надвигается на все ветки власти киевской хунты. Об этом в Telegram-канале написал сенатор Совета Федераций РФ Андрей Клишас.

По мнению Клишаса, от националистов в Киеве начали бежать те, кто еще недавно активно им прислуживал.

«Указами бегство не остановишь. Денацификация неотвратимо надвигается на все органы власти, которые пока еще контролирует хунта этого клоуна», — написал он.

Таким образом политик прокомментировал отстранение со своих должностей руководителя Службы безопасности Украины Ивана Баканова и генерального прокурора Ирины Венедиктовой указом президента Владимира Зеленского.

Украинский лидер объяснил отставку высокопоставленных лиц тем, что в их ведомствах обнаружились факты государственной измены со стороны сотрудников.