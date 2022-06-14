Совфед отправил в ДНР гуманитарную колонну с лесоматериалами

Совет Федерации при поддержке партии «Единая Россия» организовал оказание гуманитарной помощи ДНР и ЛНР лесоматериалами, необходимыми для восстановительных работ. Первая партия прибыла в Донецкую Народную Республику 14 июня, сообщила пресс-служба Совфеда.

Пиломатериалы прибыли из Тверской области. В этот же день началась отгрузка следующей партии, из Новгородской области.

«Лесоматериалы из российских регионов полностью и своевременно будут направлены для восстановления Донбасса. Пиломатериалы передаются жителям республик, которые нуждаются в данной помощи для строительства и ремонта жилья, социальных и других объектов», — пояснили в Совфеде.

Поставка гуманитарного груза совокупным объемом свыше 3,2 тысячи кубометров организуется из Архангельской, Новгородской, Вологодской и Тверской областей. Ее курирует Совет по вопросам развития лесного комплекса РФ при Совете Федерации. МЧС России оказывает оперативную поддержку.