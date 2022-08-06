Совфед назвал Украину небезопасной для транзита газа страной

Украина не является безопасной страной для транзита российского газа после изъятия отечественной собственности. Об этом в Telegram-канале написал глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас.

«Эта страна больше не может считаться безопасной для транзита газа, как и любых российских товаров. После конфискации российской собственности на Украине — больше нет», — заявил он.

Накануне премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что кабинет министр согласовал указ об изъятии российской собственности, который ранее подписал президент Владимир Зеленский.

По его словам, речь идет примерно о 900 объектах, вырученные средства за которые пойдут на восстановление и оборону Украины.

Шмыгаль отметил, что следующий шагом станет конфискация имущества России на Западе в пользу Украины.