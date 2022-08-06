Совфед назвал Украину небезопасной для транзита газа страной
Сенатор Клишас назвал Украину небезопасной страной для транзита газа
Украина не является безопасной страной для транзита российского газа после изъятия отечественной собственности. Об этом в Telegram-канале написал глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас.
«Эта страна больше не может считаться безопасной для транзита газа, как и любых российских товаров. После конфискации российской собственности на Украине — больше нет», — заявил он.
Накануне премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что кабинет министр согласовал указ об изъятии российской собственности, который ранее подписал президент Владимир Зеленский.
По его словам, речь идет примерно о 900 объектах, вырученные средства за которые пойдут на восстановление и оборону Украины.
Шмыгаль отметил, что следующий шагом станет конфискация имущества России на Западе в пользу Украины.