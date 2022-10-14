Совфед назвал незаконными повальные облавы на призывников | 360°

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Совфед назвал незаконными повальные облавы на призывников

Сенатор Клишас сообщил о незаконности облав на резервистов

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Массовые облавы на подлежащих мобилизации в общественных местах являются незаконными. Об этом в эфире радиостанции Sputnik сообщил член Совета Федерации Андрей Клишас.

«Хватать всех без разбора на улице, а потом уже в военкомате выяснять критерии соответствия мобилизации является совершенно недопустимым», — сказал он.

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Сенатор напомнил, что по закону повестку могут вручить по месту учебы или работы, однако сделать это могут не полицейские или сотрудники ГИБДД, а именно работники военкомата.

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«Получить повестку может только призывник, заранее известный военкомату, либо подлежащий мобилизации гражданин. Они должны быть заранее проверены соответствию условий мобилизации», — добавил Клишас.

Ранее появилась информация, что группы оповещения начали работу в многоквартирных домах Санкт-Петербурга. В городской администрации объяснили, что идет работа с призывниками, не явившимися в военкомат по повестке.

Также сообщалось, что в Москве зафиксировали случаи вручения повесток около станций метро, сообщал RT.

Частичная мобилизация в РФ

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