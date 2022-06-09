Совфед напомнил об отсутствии обязательств России по вывозу зерна с Украины

Россия не имеет юридических обязательств выстраивать логистические цепочки по вывозу зерна с Украины. Об этом в Telegram-канале сообщил член Совета Федераций, глава комитета по государственному строительству и конституционному законодательству Андрей Клишас.

«Давайте отметим, что у России никаких юридических обязательств выстраивать логистические цепочки по экспорту зерна с Украины или как-то способствовать этому экспорту, просто нет», — написал он.

Накануне секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов пригрозил отказать в поставках зерна на мировой рынок, если стране не обеспечат ее безопасность.

Президенту Владимиру Зеленскому предлагали вариант с отправкой зерна через Белоруссию, однако украинский лидер отказался.

Глава МИД РФ Сергей Лавров сообщал, что Россия готова предоставить гарантии безопасного вывоза зерна с Украины, но сначала военнослужащие ВСУ должны разминировать черноморские порты.

Постпред России в ООН Василий Небензя предположил, что украинские власти расплатятся зерном за поставки иностранных вооружений, писало РИА ФАН.