Спецоперация 02 сентября 2022, 07:40 Поделиться Telegram

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Viber Советники отговаривали Зеленского от попытки наступления на Херсон – СМИ Evening Standard: Украина не оправится от неудачной попытки наступления на Херсон РИА «Новости»

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Украинские войска не смогут оправиться от последствий неудачной попытки наступления на Херсон. Советники уговаривали президента Украины Владимира Зеленского отказаться от затеи, но он решил пойти на этот символический шаг, заявил обозреватель газеты Evening Standard Роберт Фокс.

«Вопреки настояниям военного совета Зеленский приказал атаковать Херсон до 1 сентября. <...> Поражение в устье Днепра стало бы неудачей, от которой нынешним киевским властям было бы трудно оправиться», — заявил он.

Херсонское наступление Украины носило скорее символический, чем стратегический характер. Власти объявили о нем давно, несмотря на неподготовленность своей армии.

Они нацелились на пять или шесть ключевых опорных пунктов на протяжении 50 километров, чтобы отрезать и уничтожить российские силы в этом крупном стратегически важном городе. Роберт Фокс предположил, что Владимир Зеленский решился на этот отчаянный шаг из страха лишиться поддержки Евросоюза.

Войска Украины в течение суток предпринимали попытки наступления на Николаево-Криворожском направлении, сообщило Минобороны России. Удар отразила авиация, ракетные войска и артиллерия.

По информации властей Снигиревки, морги Николаева переполнены, а в больницах не хватает донорской крови и чистой воды. В общей сложности после неудачного контрнаступления госпитализировали более двух тысяч бойцов ВСУ.