Советник Зеленского сообщил о сигналах Запада уступить территории России

Некоторые западные страны сигнализируют Украине о необходимости территориальных уступок России. Об этом в Telegram-канале сообщил советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк.

«Чего только не предложишь, чтобы возобновить бизнес с Россией и обезопасить ленту в соцсетях от плохих новостей», — сообщил он.

По словам Подоляка, Украине предлагают заморозить конфликт, прекратить огонь и отдать часть территорий ради общего мира.

«Можно в некоторых глазах западных стран прочесть: „Соглашайтесь на какие-то компромиссы, мы хотим довоенный образ жизни“», — написал советник президента Украины.

Накануне бывший госсекретарь Генри Киссинджер призвал украинскую сторону пойти на уступки России.