Спецоперация 01 сентября 2023, 18:52 Советник Зеленского пообещал увеличить число атак БПЛА на Россию Подоляк заявил, что чисто атак БПЛА по территории России увеличится Википедия

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Число атак украинских беспилотников по территории России в будущем будет только расти, заявил советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк. Такой прогноз он дал в комментарии агентству Reuters.

«Мы видим сейчас, что растет число атак беспилотников на российские объекты. В будущем их станет больше. Это тот этап, когда боевые действия переходят на территорию России», — сказал он.

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Кроме того, Подоляк исключил вероятность проведения переговоров с Россией.

«Любой переговорный процесс для Украины будет означать капитуляцию», — добавил советник офиса Зеленского.

Президент Украины Владимир Зеленский ранее заявлял, что страна останется в одиночестве, если полномасштабные боевые действия перейдут на территорию России. С его мнением не согласился глава Главного управления разведки Кирилл Буданов, который призвал киевский режим попытаться начать боевые действия вглубь российской территории.

Представитель Белого дома Джон Кирби указывал, что США не оказывали Украине помощь для ударов по территории России.