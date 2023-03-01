Спецоперация 01 марта 2023, 08:53 Советник Зеленского допустил отступление ВСУ из Артемовска при необходимости Советник Зеленского Роднянский: ВСУ отступят из Артемовска, если это будет нужно РИА «Новости»

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Украинские войска, которые последние месяцы участвуют в ожесточенных боях за Артемовск, могут при необходимости отступить. Такое заявление в интервью телеканалу CNN сделал советник президента Украины по экономическим вопросам Александр Роднянский.

«Россия пытается окружить его (Артемовск — прим. ред.). <…> Наши военные, очевидно, взвесят все варианты. До сих пор они удерживали город, но, если потребуется, они стратегически отступят, потому что мы не собираемся жертвовать всеми нашими людьми просто так», — подчеркнул Роднянский.

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Он добавил, что решение по этому вопросу принимают военные Украины. Советник президента отметил, что район к западу от Артемовска удалось укрепить.

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Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ситуация в Артемовске остается сложной. Замминистра обороны страны Анна Маляр назвала положение ВСУ на этом направлении наиболее проблемным. Временно исполняющий обязанности главы ДНР Денис Пушилин сообщил, что российские силы взяли под свой контроль практически все подъезды к Артемовску.