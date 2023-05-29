Спецоперация 29 мая 2023, 19:15 Советник Пушилина заявил, что ВСУ продолжают атаковать Артемовск Советник врио главы ДНР Гагин: ВСУ не пытаются отбить Артемовск, но продолжают обстрелы официальный сайт президента Украины

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Вооруженные силы Украины продолжают обстреливать Артемовск из артиллерии, но отбить город сейчас не пытаются. Об этом в эфире телеканала «Россия 1» заявил советник врио главы ДНР Дениса Пушилина Ян Гагин.

По его словам, украинские войска находятся на большом расстоянии от Артемовска. Противник наносит удары по западным окраинам города, но зайти в населенный пункт или отбить его у российских сил не пытается.

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«На мой взгляд, это не удастся им при такой попытке», — отметил Гагин.

Министерство обороны России объявило о полном освобождении Артемовска 21 мая. Основными силами операции стали отряды частной военной компании «Вагнер» при поддержке авиации и артиллерии.

По данным американских военных аналитиков, взятие Артемовска откроет российским силам новые пути на Донецком участке. Одним из направлений они назвали наступление на Часов Яр. Между тем подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко сообщил о пополнении украинскими военными запасов на складах с ракетно-артиллерийским вооружением на этом направлении.