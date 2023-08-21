Спецоперация 21 августа 2023, 08:22 Советник Пушилина сообщил о неудачных попытках ВСУ атаковать российские фланги под Артемовском Гагин: ВСУ пытались атаковать российские фланги под Артемовском Министерство обороны Украины

Читать 360tv в

Украинские силы в прошедшие выходные несколько раз пытались ударить по позициям ВС России рядом с Артемовском, но им ничего не удалось. Такое заявление сделал советник временно исполняющего обязанности главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Ян Гагин в комментарии ТАСС.

«В течение выходных противник предпринял несколько попыток атаковать наши позиции в районе Клещеевки, Курдюмовки и Андреевки. Попытка атаковать фланги вновь результата не принесла», — сказал он.

Реклама

По его словам, российская артиллерия подавила активность противника. ВСУ в итоге понесли серьезные потери на этом участке. По данным разведки, ВС России уничтожили по крайней мере 20 украинских бойцов, несколько огневых точек и несколько единиц бронетехники.

Гагин добавил, что сражения на этом участке проходят интенсивно, обстановка там напряженная. Советник врио главы ДНР отметил, что подкрепление украинских солдат продолжает прибывать на данном направлении.