21 августа 2023, 08:22
Советник Пушилина сообщил о неудачных попытках ВСУ атаковать российские фланги под Артемовском
Гагин: ВСУ пытались атаковать российские фланги под Артемовском
Украинские силы в прошедшие выходные несколько раз пытались ударить по позициям ВС России рядом с Артемовском, но им ничего не удалось. Такое заявление сделал советник временно исполняющего обязанности главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Ян Гагин в комментарии ТАСС.
«В течение выходных противник предпринял несколько попыток атаковать наши позиции в районе Клещеевки, Курдюмовки и Андреевки. Попытка атаковать фланги вновь результата не принесла», — сказал он.
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По его словам, российская артиллерия подавила активность противника. ВСУ в итоге понесли серьезные потери на этом участке. По данным разведки, ВС России уничтожили по крайней мере 20 украинских бойцов, несколько огневых точек и несколько единиц бронетехники.
Гагин добавил, что сражения на этом участке проходят интенсивно, обстановка там напряженная. Советник врио главы ДНР отметил, что подкрепление украинских солдат продолжает прибывать на данном направлении.
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ВСУ
Специальная военная операция РФ на Украине
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