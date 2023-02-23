Спецоперация 23 февраля 2023, 03:36 Советник Пушилина рассказал о потерях ВСУ на Артемовском и Угледарском направлениях Советник Пушилина Гагин: на Артемовском и Угледарском у боевиков ВСУ нет успехов РИА «Новости»

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На Артемовском и Угледарском направлениях украинские войска ежедневно теряют большое количество солдат. Об этом РИА «Новости» заявил советник врио главы ДНР Дениса Пушилина Ян Гагин.

«На особо горячих направлениях, таких как Артемовское, Угледарское направление, у противника сейчас нет ощутимых успехов. Они, наоборот, на этих направлениях ежедневно теряют достаточно большое количество живой силы», — сказал Гагин.

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Гагин заявил, что в сумме украинская армия потеряла уже «сотни тысяч» бойцов.

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Он добавил, что также ВСУ несут серьезные потери в военной технике, в том числе поставляемой с Запада.

Инициатива сегодня находится в руках российских военных, подчеркнул советник Пушилина.

Ранее Ян Гагин рассказал, что ВС РФ провели успешные наступательные действия в Артемовске — бои идут практически в центре города. По его мнению, скоро украинским боевикам придется оставить город в любом случае.