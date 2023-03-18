18 марта 2023, 02:04
Советник Пушилина рассказал о попытке ВСУ зайти в Артемовск со стороны Часова Яра
Гагин: ВС РФ пресекли попытку ВСУ зайти в Артемовск со стороны Часова Яра
Советник врио главы ДНР Дениса Пушилина Ян Гагин сообщил о попытке украинских военных зайти в Артемовск со стороны Часова Яра. Эта попытка была пресечена силами ВС РФ, написали «Известия».
ВСУ сосредоточили свою группировку в Часове Яре и пошли в контрнаступление. Но потерпели неудачу, хотя на данный момент, по словам Гагина, противник силен на этом направлении.
Реклама
В самом Артемовске находятся порядка 10 тысяч украинских военных.
Реклама
Врио главы ДНР Денис Пушили в этот же день сообщил о неудачной попытке ВСУ выйти из Артемовска. При этом он заявил о значительных успехах российских войск на пути к установлению контроля над городом.
Ранее газета Politico выразила мнение, что Соединенные Штаты все чаще выражают опасения по поводу стратегии украинской армии, не исключая отмены запланированного контрнаступления ВСУ.
ВСУ
Артемовск
Реклама
Реклама