Спецоперация 18 марта 2023, 02:04 Советник Пушилина рассказал о попытке ВСУ зайти в Артемовск со стороны Часова Яра Гагин: ВС РФ пресекли попытку ВСУ зайти в Артемовск со стороны Часова Яра РИА «Новости»

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Советник врио главы ДНР Дениса Пушилина Ян Гагин сообщил о попытке украинских военных зайти в Артемовск со стороны Часова Яра. Эта попытка была пресечена силами ВС РФ, написали «Известия».

ВСУ сосредоточили свою группировку в Часове Яре и пошли в контрнаступление. Но потерпели неудачу, хотя на данный момент, по словам Гагина, противник силен на этом направлении.

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В самом Артемовске находятся порядка 10 тысяч украинских военных.

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Врио главы ДНР Денис Пушили в этот же день сообщил о неудачной попытке ВСУ выйти из Артемовска. При этом он заявил о значительных успехах российских войск на пути к установлению контроля над городом.

Ранее газета Politico выразила мнение, что Соединенные Штаты все чаще выражают опасения по поводу стратегии украинской армии, не исключая отмены запланированного контрнаступления ВСУ.