Спецоперация 20 апреля 2023, 20:26 Советник Пушилина рассказал о попытках украинских военных бежать из Артемовска Советник Пушилна Ян Гагин: боевики ВСУ сдаются в плен или пытаются сбежать из Артемовска Freepik

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ВСУ ежедневно несут огромные потери в боях за Артемовск. Небольшие группы войск предпринимают попытки сбежать из города или сдаться в плен. Об этом в эфире телеканала «Россия 1» сообщил советник врио главы ДНР Ян Гагин.

«Противник <…> вытеснен на западные окраины, куда практически нет подвоза боеприпасов, дороги простреливаются нашей артиллерией. Сейчас есть прецеденты, когда они бегут малыми группами <…> Есть и те, кто сдается в плен», — рассказал он.

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Советник заявил, что на сегодняшний день примерно 90% Артемовска находится под контролем российских военных. Однако системного отхода украинской армии пока не происходит, подчеркнул Гагин.

Он также ответил на вопрос о масштабах разрушения города. По его словам, оценить их пока невозможно, необходимо дождаться полного освобождения населенного пункта. При этом Гагин добавил, что при отступлении боевики ВСУ специально уничтожают здания.

Ранее в Минобороны заявили, что наши штурмовики продолжают поражать позиции ВСУ в западной части Артемовска. Поддержку им оказывают ВДВ и артиллеристы Южной группировки.