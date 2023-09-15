Спецоперация 15 сентября 2023, 08:55 Советник Пушилина раскрыл, как охотились на первый уничтоженный в зоне СВО Challenger 2 Гагин: британский Challenger 2 загнали в засаду и уничтожили в зоне СВО РИА «Новости»

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Российские военные специально выслеживали произведенный в Великобритании танк Challenger 1 в ходе спецоперации. Его загнали в засаду и уничтожили. Такую технику ликвидировали на СВО впервые. Об этом заявил советник временно исполняющего обязанности главы Донецкой Народной Республики Ян Гагин в интервью РИА «Новости».

По его словам, Вооруженные силы Украины использовали Challenger 2 на Работинском направлении. Он находился в бронегруппе, которая состояла из советских образцов и должна была защищать британский танк.

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Российская разведка зафиксировала места дислокации, передвижения этой бронегруппы. Перед Challenger стояла задача — наносить удары из закрытых позиций. Гагин отметил, что у британской машины была хорошая пушка и вооружение.

«Зная маршруты передвижения, на него просто была создана засада, в которой были созданы условия для его поражения. Собственно говоря, из отечественного ПТРК он был уничтожен», — рассказал он.

По его мнению, такая судьба ожидает и другую иностранную технику. Ранее стало известно, что российский танк заставил отступить колонну техники ВСУ на Южно-Донецком направлении. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки «Восток» Олег Чехов.