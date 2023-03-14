Спецоперация 14 марта 2023, 19:42 Советник Пушилина предупредил о риске появления новой «Азовстали» в Артемовске Советник врио главы ДНР Гагин: завод АЗОМ в Артемовске станет для ВСУ новой «Азовсталью» РИА «Новости»

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ВСУ могут воспользоваться тем же сценарием при зачистке территории Артемовского завода по обработке цветных металлов, что и на заводе «Азовсталь» в Мариуполе. Таким прогнозом с ТАСС поделился советник врио главы Донецкой Народной Республики Ян Гагин.

«Завод АЗОМ — это большое предприятие с мощной подземной инфраструктурой, которую нужно зачищать. Это такая себе артемовская „Азовсталь“ по сложности штурма. Зачистки, скорее всего, будут по принципу „Азовстали“», — заявил он.

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Гагин отметил, что коммуникации завода могут в глубину достигать нескольких сотен метров. По его словам, опираясь на опыт Мариуполя и Соледара, штурмовать противника в таких условиях необязательно, «можно блокировать и предложить сдаться в плен».

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Ранее врио главы ДНР Денис Пушилин заявил, что металлургический комбинат «Азовсталь» в Мариуполе восстанавливать не будут. По его словам, на месте комбината возведут технопарк.

Весной 2022 года комбинат «Азовсталь» был одним из самых крупных мест крупных боевых действий. К 20 мая российские военные освободили предприятие от заблокированных там украинских националистов.