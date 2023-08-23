Спецоперация 23 августа 2023, 13:07 Советник Пушилина объяснил, почему ВСУ не смогли закрепиться у Урожайного Советник Гагин: ВСУ собрали возле Урожайного большие силы, но не закрепились Peter Druk/XinHua/globallookpress

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Несмотря на большую группировку, Вооруженные силы Украины не смогли закрепиться возле Урожайного, потому что там невозможно организовать тыловое обеспечение. Советник врио главы ДНР Ян Гагин заявил в эфире телеканала «Россия 24», что их подразделения буквально «растаяли».

«Противник там аккумулировал большие силы, которые теряет ежедневно. Они „тают“ благодаря работе нашей авиации, артиллерии», — сказал он.

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Угледарское направление, по словам Яна Гагина, опять стало горячей точкой. Напряженное противостояние в этом районе боевых действий возобновилось после того, как ВСУ подошли к поселку Урожайное. Однако обосноваться там противнику не удалось. Советник врио главы ДНР объяснил это неподходящими условиями — в близлежащих населенных пунктах не осталось уцелевших зданий. Среди обломков сложно находиться и устраивать тыловое обеспечение.

Кроме Урожайного украинские войска пытались взять Старомайорское, сообщил «Царьград». Врио главы ДНР Денис Пушилин отнес эти населенные пункты к серой зоне.