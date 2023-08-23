23 августа 2023, 13:07
Советник Пушилина объяснил, почему ВСУ не смогли закрепиться у Урожайного
Советник Гагин: ВСУ собрали возле Урожайного большие силы, но не закрепились
Несмотря на большую группировку, Вооруженные силы Украины не смогли закрепиться возле Урожайного, потому что там невозможно организовать тыловое обеспечение. Советник врио главы ДНР Ян Гагин заявил в эфире телеканала «Россия 24», что их подразделения буквально «растаяли».
«Противник там аккумулировал большие силы, которые теряет ежедневно. Они „тают“ благодаря работе нашей авиации, артиллерии», — сказал он.
Реклама
Угледарское направление, по словам Яна Гагина, опять стало горячей точкой. Напряженное противостояние в этом районе боевых действий возобновилось после того, как ВСУ подошли к поселку Урожайное. Однако обосноваться там противнику не удалось. Советник врио главы ДНР объяснил это неподходящими условиями — в близлежащих населенных пунктах не осталось уцелевших зданий. Среди обломков сложно находиться и устраивать тыловое обеспечение.
Кроме Урожайного украинские войска пытались взять Старомайорское, сообщил «Царьград». Врио главы ДНР Денис Пушилин отнес эти населенные пункты к серой зоне.
ДНР
ВСУ
Специальная военная операция РФ на Украине
Реклама
Реклама