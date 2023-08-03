Спецоперация 03 августа 2023, 07:20 Советник Пушилина назвал причины замедления контрнаступления Украины Советник врио главы ДНР Гагин: контрнаступление ВСУ замедлилось из-за потерь противника Pxhere

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Контрнаступление Украины замедлилось, потому что ее армия теряет много людей. Такое заявление сделал советник временно исполняющего обязанности главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Ян Гагин в комментарии РИА «Новости».

По его словам, противник продолжает атаки с помощью малых групп, им в этом помогает бронетехника. Однако контранаступление Вооруженных сил Украины (ВСУ) стало не таким интенсивным как раньше.

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«Скорее всего, это связано с большими потерями, которые противник понес именно в живой силе и технике», — сказал Гагин.

Он добавил, что пока никаких значимых событий на линии боевого соприкосновения не происходит. Советник врио главы ДНР отметил, что страны Запада уменьшили поставку техники Украине.

По его утверждению, теперь ВСУ не получат американские истребители F-16. Ведь их потеря станет большим ударом для Соединенных Штатов.