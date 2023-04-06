Спецоперация 06 апреля 2023, 12:30 Советник Пушилина назвал число безвозвратных потерь ВСУ в Артемовске Советник Пушилина: ВСУ безвозвратно потеряли в Артемовске до 20 тысяч человек Официальное интернет-представительство президента Украины

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Советник врио главы ДНР Ян Гагин рассказал о потерях Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Артемовске. Свою оценку он дал в эфире телеканала «Россия 1».

По словам Гагина, украинская армия на этом участке потеряла уже от 15 до 20 тысяч военнослужащих.

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Военкоры сообщили о бегстве украинских военных из Артемовска. По данным журналистов, бойцы ВСУ начали покидать город под угрозой котла, при этом российская армия бросает в бой свежие силы.

Военный аналитик Василий Дандыкин высказал мнение, что многомесячная эпопея в Артемовске подходит к концу. Он отметил, что боевые действия в городе будут продолжатся и они окажутся тяжелыми для Вооруженных сил России, однако город скоро будет взят полностью.