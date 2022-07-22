Советник офиса Зеленского раскрыл детали соглашения по зерну

Украина и Россия по итогам стамбульских переговоров подпишут два зеркальных соглашения — с Турцией и ООН, но не друг с другом. Об этом написал в Twitter советник главы офиса президента Владимира Зеленского Михаил Подоляк.

«Украина не подписывает никакие документы с Россией. Мы подписываем договор с Турцией и ООН и берем на себя обязательства перед ними. Россия подписывает зеркальный договор с Турцией и ООН», — объявил он.

Кроме того, российские суда не станут сопровождать украинские, а все проверки проведут совместными группами в турецких водах в случае возникновения такой необходимости.

Администрация президента Турции Реджепа Эрдогана объявила, что окончательное соглашение по зерну подпишут 22 июля. По информации «Царьграда», Россия и Турция будут контролировать вывоз зерна из украинских портов и обеспечивать безопасность судов.