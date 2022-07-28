Советник главы МВД Украины признал невозможность борьбы с «русским миром»

Украина не сможет бороться с русским миром, если не перепишет историю Второй мировой войны, заявил советник главы украинского МВД Вадим Денисенко. Он также предложил властям написать «новую историю городов и сел Украины».

«Наша глобальная ошибка была в том, что мы не сможем на самом деле вопреки нашей победе, вопреки всему бороться с русским миром, если мы не напишем нашу историю Второй мировой войны», — отметил Денисенко в эфире канала «Украина 24».

История сел и городов страны, написанная в 1970-х, «морально устарела», поэтому киевским властям следует написать новую, добавил советник главы МИД.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский в видеообращении ко дню украинской государственности назвал свою страну «единственной законной наследницей Киевской Руси», «суверенным, независимым государством». В ответ официальный представитель российского МИД Мария Захарова саркастично предложила Зеленскому «не обижаться, что часть Украины будут называть Русью».