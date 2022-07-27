Советник главы МИД Украины заявил, что ВСУ не нужны старые штурмовики

В ВСУ рассчитывают получить не старые штурмовики А-10 Warthog, а новые самолеты F-16. Такое заявление сделал советник министра обороны Украины Юрий Сак. Он рассказал об этом в письменном ответе на вопрос американского интернет-портала Military.com.

По его словам, старые штурмовики, не гарантируют полностью закрытое воздушное пространство над Украиной. Также Сак отметил, что А-10 Warthog не останавливают бомбардировщики и ракеты.

«[Старые штурмовики] стали бы мишенями для российских истребителей и системы ПВО, поскольку у нас нет средств ни для того, чтобы обеспечить им эффективное прикрытие, ни для того, чтобы прорваться через систему ПВО противника», — сказал он.

По мнению Сака, США совершили бы стратегическую ошибку, если бы передали Украине старые американские штурмовики. Это стало бы отвлекающим маневром и не смогло бы помочь в решении вопроса перехода ВСУ на современные многофункциональные истребители вроде F-16.