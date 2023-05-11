Спецоперация 11 мая 2023, 21:54 Советник главы ДНР заявил об уничтожении большей части западной техники до поступления на фронт Гагин: большая часть поставляемой Киеву техники уничтожается до поступления на фронт РИА «Новости»

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Большую часть техники, которую Запад поставляет Украине, Воздушно-космические силы (ВКС) России уничтожают еще до ее поступления на фронт. Об этом сообщил советник врио главы ДНР Дениса Пушилина Ян Гагин в эфире телеканала «Россия 1».

Он отметил, что Украина получила достаточно большое количество единиц техники. Ее большая часть, по словам Гагина, до сих пор находится на перевалочных базах в Румынии и Польше.

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Российские летчики регулярно поражают не только укрепрайоны и центры управления, но и технику, которая едет на фронт, пояснил Гагин.

«Они (российские военные — прим. ред.) ее поражают и на складах хранения, и на транспортных узлах. И большая часть этой техники не доезжает до фронта», — заметил советник врио главы ДНР.

Российские военные ранее разбили четыре склада боеприпасов украинской армии в ДНР, в Херсонской области, в Запорожье и на Купянском направлении. Помимо этого противник понес потери в живой силе и технике.

Ранее Минобороны сообщили, что российские летчики сбили штурмовик Су-25 воздушных сил Украины в Херсонской области. Самолет пролетал в районе поселка Червоный Маяк.