Важное 27 января 2023, 11:59 Советник главы ДНР рассказал о тактике ВСУ под Угледаром Советник врио главы ДНР Кимаковский: на окраинах Угледара ВСУ атакуют малыми группами сайт президента Украины

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Украинские войска на окраинах Угледара нападают малыми группами. По ним бьют российские артиллеристы, рассказал в эфире Первого канала советник врио главы Донецкой Народной Республики Игорь Кимаковский. Его процитировало РИА «Новости».

«Противник [пытается] контратаковать мелкими группами, но наша артиллерия работает хорошо, накрывает», — сказал он.

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Самые интенсивные бои начались на востоке. Советник Дениса Пушилина рассказал, что командование Вооруженных сил Украины перебросило в этот район солдат из Артемовска, где тоже идут ожесточенные бои. Он объяснил, что для них потеря города станет серьезным тактическим, а не стратегическим поражением, но российской армии очень важно зачистить окраины — так они выйдут на новое оперативное пространство.

О том, что российские войска вошли в Угледар, Игорь Кимаковский объявил 26 января. Они закрепились на окраинах и начали зачистку, не давая ВСУ пойти в контратаку.